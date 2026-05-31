Selección de Panamá: "Somos Panamá, no nos podemos comparar con Brasil", José Córdoba

El defensor central José Córdoba habló en zona mixta luego de la derrota de la selección de Panamá ante Brasil en partido amistoso en el Estadio Maracaná.
Palabras de José Córdoba
"Creo que respondimos bien en la primera parte, la segunda fue diferente, nos queda analizar, sabemos que Brasil son los campeones en este tipo de torneos, se respeto y creo que pensando en nosotros queda seguir trabajando, tenemos mucho que trabajar", mencionó el jugador del Norwich City de Inglaterra.
"Somos Panamá, no nos podemos olvidar de eso, no nos podemos comparar con Brasil, estamos años luz de ellos y entonces toca pensar en nosotros y seguir trabajando", añadió.
"Sabemos la calidad de jugadores que tienen, queda mirar nuestros errores y mejorar, porque tenemos que seguir preparándonos", finalizó Córdoba.