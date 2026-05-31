Selección de Panamá: "Hicimos un buen primer tiempo, estuvimos a la altura", Michael Amir Murillo

El carrilero del Besiktas de la liga de Turquía Michael Amir Murillo habló en zona flash después del partido amistoso entre la selección de Panamá y Brasil en el Estadio Maracaná.

Murillo jugó 84' minutos en la derrota 6-2, en donde Panamá disputó un buen primer tiempo, en donde se fueron al descanso con desventaja de 2-1.

A la altura el primer tiempo de la selección de Panamá

"Sorpresa no, el primer tiempo estuvimos a la altura, hicimos un buen primer tiempo y luego en el segundo dejamos de hacer las cosas que hicimos bien en el primero y a tomar conciencia de que no se puede bajar la intensidad en este tipo de partidos", mencionó.

"Creo que dejamos de hacer las cosas en el segundo tiempo y nos costaron los goles, estuvieron mucho mejor que mostros y son jugadores que marcan mucha diferencia cuando le das el espacio que le dimos", finalizó el seleccionado nacional panameño.