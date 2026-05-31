Selección de Panamá cae goleado ante Brasil en el Maracaná

La Selección de Panamá cayó goleada en el Maracaná 6-2 ante Brasil en el primer partido de los tres amistosos previo al Mundial 2026.

El inicio del partido no pudo ser mejor para los locales luego que un error de Édgar Yoel Bárcenas en un pase, fue interceptado por Vinícius Jr. que encaró a José Córdoba para rematar de fuera del área para superar a Orlando Mosquera.

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Pero sobre el primer cuarto de hora Panamá igualó las acciones luego de un tiro libre donde Michael Amir Murillo remató, el esférico pegó en Matheus Cunha en la barrera y Alisson no pudo llegar a la pelota.

Sobre los minutos finales del primer tiempo, los de Carlo Ancelotti retomaron la ventaja luego de un tanto de Casemiro tras la revisión del VAR.

Menos de diez minutos del inicio de segundo tiempo, llegó el tercer tanto luego de un error en la salida de Orlando Mosquera que interceptó Rayan y de zurda sin portero en el arco anotó.

A la hora de partido, Lucas Paquetá remató y con desvío en José Córdoba el balón entró para el cuarto tanto brasileño.

Apenas unos minutos después, Igor Thiago desde el punto penal anotó el quinto tanto del partido.

Danilo anotó el sexto gol tras aparecer en el área, darse la vuelta y definir ante la salida de Mosquera.

La Selección de Panamá descontó sobre el final

Panamá a los 83 minutos descontó uno, luego de un remate de larga distancia de Carlos Harvey que superó a Ederson.