Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuántos títulos ha ganado Panamá Oeste?

Los Vaqueros de Panamá Oeste escribieron su nombre con letras doradas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, tras barrer a Chiriquí en 4 juegos de la serie final.
Liderados por el MVP Luis Aranda y la experiencia de Maikel Nieto, el reemplazo del lesionado Jean Rodríguez, Oeste ganó su primer título desde el 2023.
Títulos de Panamá Oeste en el Béisbol Juvenil
- 1986
- 1996
- 2023
- 2026
Panamá Oeste conquistó su cuarta corona de la pelota juvenil, convirtiéndose en el sexto equipo más ganador de la categoría, solo por detrás de Panamá Metro (21), Chiriquí (9), Los Santos (6), Herrera (5) y Coclé (5).