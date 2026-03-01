BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  1 de marzo de 2026 - 10:39

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuántos títulos ha ganado Panamá Oeste?

La novena de Panamá Oeste ha conquistado otro título, tras levantar la corona en el Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuántos títulos ha ganado Panamá Oeste?Foto: FEDEBEIS

La novena dirigida por el chiricano Dimas Ponce cerró una temporada soñada luego de terminar la ronda regular como líder con marca de 19-2. En la ronda de 8 dejaron en el camino a Herrera 4-1 y en la llave semifinal eliminaron a Panamá Metro también con la serie a su favor 4-1.

Liderados por el MVP Luis Aranda y la experiencia de Maikel Nieto, el reemplazo del lesionado Jean Rodríguez, Oeste ganó su primer título desde el 2023.

Títulos de Panamá Oeste en el Béisbol Juvenil

  1. 1986
  2. 1996
  3. 2023
  4. 2026

Panamá Oeste conquistó su cuarta corona de la pelota juvenil, convirtiéndose en el sexto equipo más ganador de la categoría, solo por detrás de Panamá Metro (21), Chiriquí (9), Los Santos (6), Herrera (5) y Coclé (5).

