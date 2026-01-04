Béisbol Juvenil 2026: Dereck Gómez y Ricardo Acosta hicieron historia en la categoría

El inicio del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 no solo marca la defensa del título para la "Leñita Roja", sino que exhalar a dos de sus figuras más emblemáticas, Dereck Gómez y Ricardo Acosta , que anoche en el inicio del certamen tuvieron la oportunidad de inscribir sus nombres de forma definitiva en los libros de récords históricos de la categoría.

El lanzador estelar Dereck Gómez, quien llega a su quinta temporada juvenil tras haber lanzado en las categorías Mayor y Sub-23 en 2025, se perfila como el lanzador más dominante en la historia del certamen.

Gómez inició la campaña como líder absoluto de por vida en victorias y ponches, con metas asombrosas en el horizonte:

Récord de Victorias: Puso marca de 27-6, buscando convertirse en el primer lanzador en alcanzar las 30 victorias.

Hito de Ponches: Anoche ante Colón sumó 7 ponchados, además traía registro de 244 ponches en su haber, por lo que eleva su marca a 251, camino a esos 300 abanicados.

Anoche como si fuera poco, caminó en el juego de inauguración un total de 7.2 entradas con 1 boleto, y se combinó para lanzar el juego sin hit y sin carrera número 25 de la historia de los juveniles en compañía del derecho Maikol Moreno.

Gómez también saldó anoche una deuda personal, tras lograr su primer triunfo en un juego inaugural, tras haber cedido en las aperturas de 2024 y 2025.

Ricardo Acosta:

Por su parte, el referente ofensivo Ricardo Acosta hizo su formal ingreso al club exclusivo de los 100 hits o más en su carrera.

Acosta pegó de 3-2 y suma 101 cañonazos, convirtiéndose en apenas el pelotero número 24 en lograrlo desde que iniciaron estos torneos en 1962.

FUENTE: FEDEBEIS