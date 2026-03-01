BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  1 de marzo de 2026 - 09:31

Béisbol Juvenil 2026: Dimas Ponce y una especial dedicatorita del título

Hasta el cielo dedica el título del Béisbol Juvenil 2026 el manager de la novena de Panamá Oeste Dimas Ponce.

El manager de Panamá Oeste Dimas Ponce celebró entre lagrimas el título conseguido tras barrer Serie Final del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 ante Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín.

Ponce lideró una importante campaña de los "Vaqueros", en donde fueron el mejor equipo de principio a fin, demostrando su valía y consiguiendo su título número 4 de la categoría.

Un emotivo Dimas Ponce tras el título del Béisbol Juvenil 2026

"Esto va para una persona muy especial que ya no está conmigo, que se que si estuviera aquí fuera el fanático número 1, que es mi papá, esta en el cielo y esto es dedicado para mi papá, mi familia y sumamente contento", mencionó el manager.

"Un trabajo que viene del 19 de septiembre y estoy sumamente emocionado, demostraron consistencia los muchachos, la garra, el apoyo que recibimos de parte de todo mundo, de la liga, de los padres de familia, en realidad importante, que puedo decir", finalizó Ponce, de 35 años de edad.

