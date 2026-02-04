Béisbol Juvenil 2026: El Estadio Mariano Rivera ha reunido la mayor cantidad de fanáticos

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera se ha convertido en el epicentro del "rugido" más fuerte de los fanáticos en lo que va del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros al registrar un total de 28 mil, 817 aficionados, así se desprende de un informe presentado por la Federación Panameña de Béisbol.
Este es el listado completo de aficionados por estadio en el Béisbol Juvenil 2026
1. Mariano Rivera: 28, 817 aficionados-
2. José A. Remón Cantera:21, 354 aficionados.
3. Omar Torrijos:13, 211 aficionados.
4. Roberto Hernández: 11, 639 aficionados.
5. Kenny Serracín: 6, 359 aficionados.
6. Glorias Deportivas: 6, 283 aficionados.
7. Rod Carew: 5, 827 aficionados.
8. Justino Salinas: 3, 537 aficionados.
9. Claudio Nieto: 3, 303 aficionados.
10. José De la Luz Thompson: 3, 127 aficionados.
11. Juan Demóstenes Arosemena:3, 030 aficionados.
12. Calvin Byron:1,803 aficionados.
13. Metetí: 1,762 aficionados.
14. Julio Goff: 790 aficionados.
Total: 110.842
FUENTE: FEDEBEIS