Béisbol Juvenil 2026: El Estadio Mariano Rivera ha reunido la mayor cantidad de fanáticos

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera se ha convertido en el epicentro del "rugido" más fuerte de los fanáticos en lo que va del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros al registrar un total de 28 mil, 817 aficionados, así se desprende de un informe presentado por la Federación Panameña de Béisbol.