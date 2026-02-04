Béisbol Juvenil 2026: Equipos clasificados a semifinales

Repasa los equipos que están clasificados a las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Con joya de pitcheo de Joiser González y un ataque de 10 imparables, Coclé ganó por abultamiento de carreras a Chiriquí Occidente para meterse en las semifinales del torneo.

González lanzó las siete entradas donde apenas permitió 5 hits y ponchó a 4. A la ofensiva destacaron Lucas López que se fue de 4-3 con una anotada y 2 remolcadas; Jeykol De León se fue de 4-1 con 2 anotadas y 2 impulsadas.

En las otras series, Chiriquí está a un partido de avanzar dejando atrás a Los Santos. Mientras que Panamá Oeste y Panamá Metro tienen récord de 2-1 ante Herrera y Panamá Este respectivamente.

Equipos clasificados a semifinales del Béisbol Juvenil 2026