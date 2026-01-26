Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS abre votaciones para MVP y Lanzador del Año

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informa a la prensa deportiva y a la afición en general que han sido abiertas las votaciones para la selección del Jugador Más Valioso en el Béisbol Juvenil 2026, dedicada a las leyendas de la pelota criolla, Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.
El periodo de votaciones para la selección al Jugador Más Valioso va del miércoles 28 de enero al jueves 5 de febrero y podrán ejercer su voto los miembros de la Prensa Deportiva debidamente acreditadas, los aficionados a través del portal www.fedebeis.com.pa y los miembros de la Junta Directiva de la Fedebeis.
El voto emitido pasa a ser parte del "Voto Ponderado" que se compila con un 60% de la Prensa Deportiva, 30 % de los aficionados en la web y 10 % de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol.
Fedebeis emitirá una boleta la cual se le hará llegar a la prensa deportiva a través del email: [email protected] y será recibida por el mismo mecanismo de comunicación:
¿Cuándo se anunciarán los ganadores en el Béisbol Juvenil 2026?
- Campeones Individuales Ofensivos y Defensivos: Lunes 9 de febrero
- Lanzador del Año: Martes 10 de Febrero
- Manager del Año: Miércoles 11 de Febrero
- Jugador Más Valioso: Jueves 12 de Febrero
FUENTE: FEDEBEIS