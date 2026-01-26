Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS abre votaciones para MVP y Lanzador del Año

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) informa a la prensa deportiva y a la afición en general que han sido abiertas las votaciones para la selección del Jugador Más Valioso en el Béisbol Juvenil 2026 , dedicada a las leyendas de la pelota criolla, Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

El sistema de votación para la selección al Jugador Más Valioso y el Lanzador del Año, se harán tomando en cuenta las estadísticas de los jugadores, hasta la Serie Regular, siendo esta a dos vueltas y sumando un total de 22 compromisos.

El periodo de votaciones para la selección al Jugador Más Valioso va del miércoles 28 de enero al jueves 5 de febrero y podrán ejercer su voto los miembros de la Prensa Deportiva debidamente acreditadas, los aficionados a través del portal www.fedebeis.com.pa y los miembros de la Junta Directiva de la Fedebeis.

El voto emitido pasa a ser parte del "Voto Ponderado" que se compila con un 60% de la Prensa Deportiva, 30 % de los aficionados en la web y 10 % de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol.

Fedebeis emitirá una boleta la cual se le hará llegar a la prensa deportiva a través del email: [email protected] y será recibida por el mismo mecanismo de comunicación:

¿Cuándo se anunciarán los ganadores en el Béisbol Juvenil 2026?

Campeones Individuales Ofensivos y Defensivos: Lunes 9 de febrero

Lanzador del Año: Martes 10 de Febrero

Manager del Año: Miércoles 11 de Febrero

Jugador Más Valioso: Jueves 12 de Febrero

FUENTE: FEDEBEIS