Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS anuncia ganadores a la ofensiva, defensiva y pitcheo

La Federación Panameña de Béisbol reveló esta mañana los ganadores a los premios individuales en el plano ofensivo, defensa y pitcheo, para el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

En el plano ofensivo el Campeón Bate fue el receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda que sonó para .455 con 35 hits en 77 visitas al plato, seguido del bocatoreño Jael Escobar que dio para .448 con 26 hits en 58 oportunidades.

El líder en carreras empujadas fue Luis Aranda de los Vaqueros de Panamá Oeste con 22 remolques, y en segundo lugar fue Aníbal Sánchez de Coclé con 21.

En dobles conectados el mejor fue Néstor Ramos con 9 tubeys, el líder en triples fue Haiján Hernández de Occidente con 4, en jonrones el mejor fue Jean Rodríguez de Oeste con 3 y en bases robadas el adalid fue Ricardo Acosta de Coclé con 21.

A la defensa del Béisbol Juvenil 2026

En el plano defensivo el campeón receptor fue Eduardo Rodríguez de Este con 1.000 puntos de promedio, en primera base ganó Caleb Rivera de Metro con .994 de promedio de fildeo, el mejor segunda base fue Joel Rodríguez de Chiriquí con 1.000 puntos, en la tercera base el mejor fue el veragüense Cristian Rodríguez con .952 de promedio y en el campo corto, también de veraguas, Luis Atencio con .970 de average.

En los jardines, los ganadores todos fueron metropolitanos, empezando con Edgardo Recuero en el jardín izquierdo con 1.000 puntos, en el centro field, Luis Rivera con 1.000 puntos y en el bosque derecho Carlos Sánchez con 1.000 puntos de promedio defensivo.

El pitcheo del Béisbol Juvenil 2026

En el plano de los lanzadores el líder en ganados y perdidos fue el coclesano Dereck Gómez con marca de 6 ganados y 0 perdidos, en efectividad el metropolitano César Berrío con 0.00 en 22 entradas lanzadas, en ponches propinados el mejor fue Emanuel Herrera de Herrera con 54 abanicados en 33.0 entradas y en salvamentos, el mejor lo fue Edelindo Acosta de Coclé con 6 rescates.

Para este martes 10 de febrero se hará el anuncio oficial del Lanzador del Año, el miércoles 11 el anuncio del Manager del Año y el jueves 12 se oficializará al ganador del premio al Jugador Más Valioso 2026.

FUENTE: FEDEBEIS