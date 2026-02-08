Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela calendario de las semifinales

La FEDEBEIS reveló el calendario de partidos para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros en la etapa de las semifinales que arrancarán este lunes 9 de febrero.
- 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera, partido por RPC
- 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
Martes 10 de febrero
- 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
- 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
Miércoles 11 de febrero
- 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
- 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew
Jueves 12 de febrero
- 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
- 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew
Viernes 20 de febrero ( de ser necesario)
- 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
- 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew
Sábado 21 de febrero (de ser necesario)
- 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
- 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
Domingo 22 de febrero (de ser necesario)
- 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
- 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera