BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  8 de febrero de 2026 - 10:42

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela calendario de las semifinales

La FEDEBEIS anunció el calendario de partidos para las series de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela calendario de las semifinales

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela calendario de las semifinales

La FEDEBEIS reveló el calendario de partidos para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros en la etapa de las semifinales que arrancarán este lunes 9 de febrero.

Calendario de semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Lunes 9 de febrero

  • 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera, partido por RPC
  • 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera

Martes 10 de febrero

  • 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
  • 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera

Miércoles 11 de febrero

  • 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
  • 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew

Jueves 12 de febrero

  • 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
  • 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew

Viernes 20 de febrero ( de ser necesario)

  • 7:00 pm Coclé vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín
  • 7:00 pm, Panamá Oeste vs Panamá Metro, estadio Rod Carew

Sábado 21 de febrero (de ser necesario)

  • 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
  • 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera

Domingo 22 de febrero (de ser necesario)

  • 7:00 pm, Chiriquí vs Coclé, estadio Remón Cantera
  • 7:00 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro apalea a "Potros" para meterse en semifinales

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 7 de febrero

Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 6 de febrero en la Ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias