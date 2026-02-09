Béisbol Juvenil 2026: Precios de los boletos para semifinales

Los cruces semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, quedaron definidos y a continuación repasaremos los precios de los boletos para esta fase del certamen.
Los partidos de ambas semifinales se jugarán desde el lunes 9 de febrero sin día de descanso hasta el jueves 12 de febrero.
Del 13 al 19 habrá un receso por los carnavales y de ser necesario, se reanudarán las series el viernes 20 de febrero.
Precios de los boletos para semifinales - Béisbol Juvenil 2026
- General: 5.00 dólares
- Jubilados y niños: 2.50 (niños de 6 a 11 años)
- Niños: Gratis (hasta 5 años)