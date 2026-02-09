Béisbol Juvenil 2026: Precios de los boletos para semifinales

Los cruces semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, quedaron definidos y a continuación repasaremos los precios de los boletos para esta fase del certamen.

Las novenas de Chiriquí y Coclé se verán las caras, reviviendo la final de la temporada 2025, mientras que Panamá Oeste chocará ante Panamá Metro en la otra llave.

Los partidos de ambas semifinales se jugarán desde el lunes 9 de febrero sin día de descanso hasta el jueves 12 de febrero.

Del 13 al 19 habrá un receso por los carnavales y de ser necesario, se reanudarán las series el viernes 20 de febrero.

Precios de los boletos para semifinales - Béisbol Juvenil 2026