NFL: Ronald Acuña Jr estuvo en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El artista puertorriqueño Bad Bunny tuvo una fantástica presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX de la NFL el domingo, que incluyó destacados invitados como el también boricua Ricky Martin, Lady Gaga, Cardi B, la colombiana Karol G y el chileno Pedro Pascal.

Pero también como parte del gran espectáculo fue nada menos que la superestrella de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr .

El jardinero fue parte de la fiesta en el escenario de La Casita junto a Pascal y las otras estrellas en el Super Bowl LX que se realizó en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Acuña como varios peloteros latinos es un gran admirador de Benito Antonio Martínez Ocasio, la superestrella musical también conocida como Bad Bunny.

Ronald Acuña Jr y su gusto por la música de Bad Bunny

Durante varias ocasiones en los últimos años, Acuña ha empleado algunos de los éxitos de Bad Bunny como su música para salir a batear, como “Tití Me Preguntó” y “Un Verano Sin Ti.” Otras estrellas que han salido a la caja de bateo a ritmo de Bad Bunny incluyen a los dominicanos Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, más el venezolano Jackson Chourio y Manny Machado.

Las conexiones de Benito con el béisbol han sido evidentes en los últimos años, como cuando atrapó una bola de foul en el Yankee Stadium durante el Juego 3 de la SDLA del 2025 entre los Yankees y Azulejos.

Bad Bunny también mencionó a nueve jugadores de MLB en su álbum del 2023 “nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, incluyendo sus compatriotas Francisco Lindor y Edwin Díaz, más Bryce Harper y Mike Trout.

