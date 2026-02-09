Selección de Baloncesto de Panamá: Hacen llamado para segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup FEPABA

La Federación Panameña de Baloncesto anunció una preselección del quinteto de la Selección de Baloncesto de Panamá para lo que será la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup Qatar 2027.

El quinteto panameño tiene dos derrotas en el inicio de esta fase luego de caer en ambas ocasiones ante Uruguay.

