Selección de Baloncesto de Panamá: Hacen llamado para segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup

La Federación Panameña de Baloncesto anunció una preselección del quinteto de la Selección de Baloncesto de Panamá para lo que será la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup Qatar 2027.
La Selección Nacional Mayor de Panamá jugará sus próximos dos partidos de visitante, el viernes 27 de febrero de 2026 ante Cuba en La Habana y el martes 2 de marzo se medirá a Argentina en Buenos Aires.
Llamados para la Selección de Baloncesto de Panamá
- Jhivvan Jackson
- Akil Mitchell
- Iverson Molinar
- Eric Romero
- Ricardo Lindo
- Mauro Oglivie
- Ezequiel Bell
- Trevor Gaskins
- CJ Rodríguez
- Judah Brown
- Justin Quintero
- Guillermo Navarro
- Jonathan Salazar
- Gil Atencio
- Amilcar Sánchez
- Daniel Girón
- Roberto Amrstrong
- Joshua Lemon
- Luis Rodríguez
- Aaron Gedeon
- Eugenio Luzcando
- Isaac Machore
- Alejandro Grant
- Javier Carter