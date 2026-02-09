Michael Amir Murillo entre los laterales más valiosos de la liga turca

Tras una publicación de Transfermarkt, se reveló que el lateral panameño Michael Amir Murillo se encuentra entre los laterales con más valor de la Super Liga de Turquía.
Michael Amir Murillo entre los laterales más caros de la liga en Turquía
- Wilfried Singo (28 millones de euros)
- Sacha Boey (15 millones)
- Michael Amir Murillo (10 millones)
- Archie Brown (10 millones)
- Roland Sallai (10 millones)
- Nélson Semedo (7.5 millones)
- Wagner Pina (7 millones)
- Taylan Bulut (6 millones)
- Ismail Jakobs (6 millones)
- Mert Müldür (5 millones)
El próximo duelo del Besiktas será el domingo 15 de febrero ante el Istanbul BB en el Estadio Basaksehir Fatih Terim (12:00 pm).