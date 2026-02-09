Michael Amir Murillo entre los laterales más valiosos de la liga turca FOTO: Besiktas

Tras una publicación de Transfermarkt, se reveló que el lateral panameño Michael Amir Murillo se encuentra entre los laterales con más valor de la Super Liga de Turquía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMtr_news/status/2019846822244622682?s=20&partner=&hide_thread=false Beikta'n yeni transferi Amir Murillo, Süper Lig'in en deerli bekleri arasnda yerini ald!



https://t.co/EKtf45Cq9d pic.twitter.com/ztbotOgXmq — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) February 6, 2026 Amir de 29 años debutó con el Besiktas JK el domingo 8 de febrero en el empate 2-2 con el Alanyaspor en el Tüpras Stadium, dejando buenas sensaciones con 1 despeje, 2 recuperaciones, 2/2 en duelos terrestre, 1/1 en regates, 1 falta recibida, 1/1 en centros y 5/6 en pases precisos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse