Michael Amir Murillo entre los laterales más valiosos de la liga turca

El lateral panameño Michael Amir Murillo destaca entre los laterales con más valor de la Super Liga de Turquía.

FOTO: Besiktas

Tras una publicación de Transfermarkt, se reveló que el lateral panameño Michael Amir Murillo se encuentra entre los laterales con más valor de la Super Liga de Turquía.

Amir de 29 años debutó con el Besiktas JK el domingo 8 de febrero en el empate 2-2 con el Alanyaspor en el Tüpras Stadium, dejando buenas sensaciones con 1 despeje, 2 recuperaciones, 2/2 en duelos terrestre, 1/1 en regates, 1 falta recibida, 1/1 en centros y 5/6 en pases precisos.

Michael Amir Murillo entre los laterales más caros de la liga en Turquía

  1. Wilfried Singo (28 millones de euros)
  2. Sacha Boey (15 millones)
  3. Michael Amir Murillo (10 millones)
  4. Archie Brown (10 millones)
  5. Roland Sallai (10 millones)
  6. Nélson Semedo (7.5 millones)
  7. Wagner Pina (7 millones)
  8. Taylan Bulut (6 millones)
  9. Ismail Jakobs (6 millones)
  10. Mert Müldür (5 millones)

El próximo duelo del Besiktas será el domingo 15 de febrero ante el Istanbul BB en el Estadio Basaksehir Fatih Terim (12:00 pm).

