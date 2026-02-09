La Real Sociedad será el rival del Real Madrid en la jornada 24 de LaLiga de España 2025-2026, en un choque crucial para mantenerse cerca del FC Barcelona, líder del campeonato.

Los merengues vienen de vencer 2-0 al Valencia en el Estadio de Mestalla, gracias a las anotaciones de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Por su parte, el conjunto txuri-urdin viene de superar 3-1 al Elche con goles de Sucic, Oyarzabal y Orri Oskarsson.

En la tabla de posiciones del campeonato español, los dirigidos por Álvaro Arbeloa marchan en la segunda posición con 57 puntos y los comandados por Pellegrino Matarazzo son octavos con 31 unidades.

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde seguir J24 de LaLiga