Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde seguir J24 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el Real Madrid ante la Real Sociedad en la fecha 24 de LaLiga.

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde seguir J24 de LaLiga

La Real Sociedad será el rival del Real Madrid en la jornada 24 de LaLiga de España 2025-2026, en un choque crucial para mantenerse cerca del FC Barcelona, líder del campeonato.

Los merengues vienen de vencer 2-0 al Valencia en el Estadio de Mestalla, gracias a las anotaciones de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Por su parte, el conjunto txuri-urdin viene de superar 3-1 al Elche con goles de Sucic, Oyarzabal y Orri Oskarsson.

En la tabla de posiciones del campeonato español, los dirigidos por Álvaro Arbeloa marchan en la segunda posición con 57 puntos y los comandados por Pellegrino Matarazzo son octavos con 31 unidades.

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde seguir J24 de LaLiga

  • Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog Posting en rpctv.com
En esta nota:
