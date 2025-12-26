COPA AFRICANA Fútbol Internacional -  26 de diciembre de 2025 - 13:35

Copa Africana de Naciones: Egipto asegura boleto a octavos de final

Con un gol de Mohamed Salah, la Selección de Egipto superó a Sudáfrica en un emocionante choque de la Copa Africana de Naciones.

La Selección de Egipto logró una importante victoria 1-0 sobre Sudáfrica en la segunda jornada del grupo B de la Copa Africana de Naciones, gracias a la anotación de Mohamed Salah desde el punto penal (45') en el Estadio de Agadir.

Mohamed Hany, futbolista egipcio que juega en el Al-Ahly, fue expulsado al 45+2 por doble cartulina amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores durante toda la segunda parte.

Egipto buscará avanzar invicto a la siguiente fase de la Copa Africana

"Los Faraones" consiguieron un triunfo que lo pone en lo más alto de su grupo con seis puntos en dos compromisos y con boleto en mano a los octavos de final.

En la tercera fecha enfrentarán a Angola, el próximo lunes 29 de diciembre en el Estadio de Agadir (11:00 am).

