Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir jornada 18 en LaLiga

El Real Betis será el rival del Real Madrid en el primer partido del 2026, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga de España.

Los merengues terminaron el 2025 venciendo 2-0 al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabé u, gracias a las anotaciones de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Por su parte, "Los Verdiblancos" en su último encuentro golearon 4-0 al Getafe con doblete de Aitor Ruibal y otros tantos de Pablo Fornals y Cucho Hernández.

En la tabla de posiciones del campeonato español, los dirigidos por Xabi Alonso marchan en la segunda posición con 42 puntos y los comandados por Manuel Pellegrini son sextos con 28 unidades.

Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir LaLiga