Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir jornada 18 en LaLiga

El Real Betis será el rival del Real Madrid en el primer partido del 2026, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga de España.
Por su parte, "Los Verdiblancos" en su último encuentro golearon 4-0 al Getafe con doblete de Aitor Ruibal y otros tantos de Pablo Fornals y Cucho Hernández.
En la tabla de posiciones del campeonato español, los dirigidos por Xabi Alonso marchan en la segunda posición con 42 puntos y los comandados por Manuel Pellegrini son sextos con 28 unidades.
Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir LaLiga
- Fecha: Domingo, 4 de enero de 2026
- Hora: 10:15 a.m.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com