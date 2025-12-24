LALIGA Fútbol Internacional -  24 de diciembre de 2025 - 07:59

Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir jornada 18 en LaLiga

El Real Madrid chocará en el Santiago Bernabéu ante el Real Betis en la jornada 18 de LaLiga de España 2025/2026.

El Real Betis será el rival del Real Madrid en el primer partido del 2026, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga de España.

Por su parte, "Los Verdiblancos" en su último encuentro golearon 4-0 al Getafe con doblete de Aitor Ruibal y otros tantos de Pablo Fornals y Cucho Hernández.

En la tabla de posiciones del campeonato español, los dirigidos por Xabi Alonso marchan en la segunda posición con 42 puntos y los comandados por Manuel Pellegrini son sextos con 28 unidades.

  • Fecha: Domingo, 4 de enero de 2026
  • Hora: 10:15 a.m.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
