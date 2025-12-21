BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  21 de diciembre de 2025 - 15:36

Béisbol Juvenil 2026: Los Vaqueros de Panamá Oeste ya tienen sus elegidos

El mánager de Panamá Oeste, Dimas Ponce, presentó el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá Oeste bajo el mando de Dimas Ponce, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.

La tropa del West llega al certamen con el objetivo de avanzar más allá de la ronda de 8, fase a la que llegaron en el 2025.

Oeste debuta el próximo 3 de enero ante Panamá Metro en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m por la señal de RPC Televisión.

Selección de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • JOSHUA MARTINEZ (+18)
  • ALBERTO GOMEZ
  • EDWARD MORENO
  • NEFTAL BONILLA
  • OMAR APONTE
  • ABDIEL CASTILLO
  • LUIS NAVARRO
  • EDWIN SAMANIEGO (18)
  • ABEL RODRÍGUEZ
  • JOAMIR CORTES
  • ALEXIS GOVEA

RECEPTORES

  • LUIS ARANDA
  • EDWIN GOBEA
  • NEFTALÍ BONILLA

INFIELD

  • MICHAEL WORTHINGTON
  • MILDNER NIETO
  • LUIS ATENCIO
  • DERECK GUERRA
  • XAVIER WALDRON
  • OSVALDO CUEVAS

JARDINEROS

  • JUAN CABALLERO (18)
  • RODOLFO SMITH
  • DANIEL LONG
  • JEAN C RODRÍGUEZ
  • MARIO VILLALOBOS

MÁNAGER: DIMAS PONCE

