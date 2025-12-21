Béisbol Juvenil 2026: Los Vaqueros de Panamá Oeste ya tienen sus elegidos

La novena de Panamá Oeste bajo el mando de Dimas Ponce, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.
Oeste debuta el próximo 3 de enero ante Panamá Metro en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m por la señal de RPC Televisión.
Selección de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- JOSHUA MARTINEZ (+18)
- ALBERTO GOMEZ
- EDWARD MORENO
- NEFTAL BONILLA
- OMAR APONTE
- ABDIEL CASTILLO
- LUIS NAVARRO
- EDWIN SAMANIEGO (18)
- ABEL RODRÍGUEZ
- JOAMIR CORTES
- ALEXIS GOVEA
RECEPTORES
- LUIS ARANDA
- EDWIN GOBEA
- NEFTALÍ BONILLA
INFIELD
- MICHAEL WORTHINGTON
- MILDNER NIETO
- LUIS ATENCIO
- DERECK GUERRA
- XAVIER WALDRON
- OSVALDO CUEVAS
JARDINEROS
- JUAN CABALLERO (18)
- RODOLFO SMITH
- DANIEL LONG
- JEAN C RODRÍGUEZ
- MARIO VILLALOBOS
MÁNAGER: DIMAS PONCE