Naoya Inoue y Alan David Picasso cumplieron en la báscula para pelea indiscutible en Riad

Los púgiles invictos Naoya Inoue y Alan David Picasso marcaron de buena manera en la báscula para su choque indiscutible de la categoría de peso supergallo de este 27 de diciembre en la ciudad de Riad en Arabia Saudita en velada The Ring V.
Los atletas de 32 y 25 años de edad se enfrentarán en el pleito estelar de "La Noche del Samurái" en un esperado México vs Japón.
Los coestelares de Naoya Inoue y David Picasso listos
Por otra parte, Junto Nakatani se subió a la báscula marcando 121.6lbs y Sebastián Hernández Reyes unas 120.8lbs, para un choque explosivo en las 122 libras, pleito que marcará la primera aparición del originario de Inabe-gun, Mie, Japón en la categoría, una que busca amenazar en el 2026.
Las dos estrellas libra por libra del mundo tienen en la mira superar los retos de este 27 de diciembre para luego verse las caras en el año 2026 en el Tokyo Dome, en lo que podría ser el más importante combate en la historia del boxeo de Japón.