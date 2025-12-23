Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro definió su selección para ser protagonista

La novena de Bocas del Toro bajo el mando de Adolfo Rivera, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.
Bocas debuta el próximo 3 de enero ante Chiriquí Occidente en el Estadio Calvin Byron, desde las 7:30 p.m.
Selección de Bocas del Toro - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- DANIEL BROWN
- JAHAZEEL SIMONS
- OMAR YAÑEZ
- EDGAR ELLINGTON
- EDDIE MILLER
- ROBERTO NUÑEZ +18
- JOSE ACOSTA
- HENRY ZAPATA
- BRAYAN MIRANDA +18
- JUAN GALLARDO
RECEPTORES
- JHOJAN DOWNER
- JOSE VALDES
- GIO GUTIÉRREZ
JARDINEROS
- JAEL ESCOBAR +18
- JUAN MARTINEZ
- MICHAEL FRANCIS
- EMANUEL DAVIS
- ARTURO ROBINSON
INFIELD
- EDGAR HURTADO
- CARLOS WILSON
- IAN CABALLERO
- CRISTOPHER CAMARGO
- ARIEL SERRANO
- ADRIÁN FUENTES
- DANIEL LEE
CUERPO TECNICO
- ADOLFO "CAPIRITA" RIVERA - MANAGER
- ROGER SERRACIN - COACH DE LANZADORES
- EDUARD TOLO - ASIST.
- JOSE PINEDA - ASIST.
- GUSTAVO GOMEZ - ASIST. LANZ.
- ALBERTO BOSQUEZ JR. FISIO/TRAINER
- WILMER MONTEZUMA - DELEGADO