BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  23 de diciembre de 2025 - 10:20

Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro definió su selección para ser protagonista

El mánager de Bocas del Toro, Adolfo Rivera, reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro definió su selección para ser protagonista

Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro definió su selección para ser protagonista

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Bocas del Toro bajo el mando de Adolfo Rivera, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.

La tropa "Tortuguera" llega al certamen con el objetivo de avanzar más allá de la ronda de 8, fase a la que llegaron en el 2025 y fueron eliminados por Panamá Metro.

Bocas debuta el próximo 3 de enero ante Chiriquí Occidente en el Estadio Calvin Byron, desde las 7:30 p.m.

Selección de Bocas del Toro - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • DANIEL BROWN
  • JAHAZEEL SIMONS
  • OMAR YAÑEZ
  • EDGAR ELLINGTON
  • EDDIE MILLER
  • ROBERTO NUÑEZ +18
  • JOSE ACOSTA
  • HENRY ZAPATA
  • BRAYAN MIRANDA +18
  • JUAN GALLARDO

RECEPTORES

  • JHOJAN DOWNER
  • JOSE VALDES
  • GIO GUTIÉRREZ

JARDINEROS

  • JAEL ESCOBAR +18
  • JUAN MARTINEZ
  • MICHAEL FRANCIS
  • EMANUEL DAVIS
  • ARTURO ROBINSON

INFIELD

  • EDGAR HURTADO
  • CARLOS WILSON
  • IAN CABALLERO
  • CRISTOPHER CAMARGO
  • ARIEL SERRANO
  • ADRIÁN FUENTES
  • DANIEL LEE

CUERPO TECNICO

  • ADOLFO "CAPIRITA" RIVERA - MANAGER
  • ROGER SERRACIN - COACH DE LANZADORES
  • EDUARD TOLO - ASIST.
  • JOSE PINEDA - ASIST.
  • GUSTAVO GOMEZ - ASIST. LANZ.
  • ALBERTO BOSQUEZ JR. FISIO/TRAINER
  • WILMER MONTEZUMA - DELEGADO
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Los Vaqueros de Panamá Oeste ya tienen sus elegidos

Béisbol Juvenil 2026: Ex Grandes Ligas Ángel Chávez oficializó el roster de Chiriquí

Béisbol Juvenil 2026: Los Santos revela su selección para el torneo

Recomendadas

Últimas noticias