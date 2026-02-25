BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  25 de febrero de 2026 - 08:39

Béisbol Juvenil 2026: Juan Caballero, un "Vaquero" oportuno en el Estadio Mariano Rivera

El jardinero Juan Caballero con su batazo en el 5 episodio lideró el triunfo de Panamá Oeste en el inicio de la serie final del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

El jardinero central Juan Caballero se destacó en el Juego 1 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026, en el que Panamá Oeste ganó en el Estadio Mariano Rivera.

Caballero, un experimentado que no había tenido sus mejores números en las series anteriores pegó a la hora buena, en un duro cara cara ante la novena chiricana en territorio local.

Juan David Caballero tuvo una noche del recuerdo, en un cerrado duelo que terminó por pizarra de 4-2, conectando de 4-1, con una remolcada, este contacto en el 5 episodio, en un momento "clutch" para darle la ventaja a su novena.

El jardinero saltó a buscar el primer lanzamiento en la baja del 5 episodio y consiguió pegar para el jardín izquierdo, en un episodio que ya tenía dos outs.

Las bases estaban llenas y el jardinero izquierdo no pudo tener el control tolal de la pelota y así el corredor de segunda base llegó con facilidad, para poner la pizarra en ese momento 3-2.

Luego los de Dimas Ponce cerrarían con una rayita más para ganar el Juego 1 ante un gran marco de público.

Experiencia para Juan David

"Ellos saben que nunca nos va a decepcionare el público, nosotros venimos a jugar inning tras inning para sacar la victoria y sabemos que fue bastante importante sacar esa victoria hoy aquí", destacó Caballero después del triunfo.

"Eso me sacó un buen momento y los coach confiaron en mi", finalizó el jardinero.

