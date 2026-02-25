Béisbol Juvenil 2026: Juan Caballero, un "Vaquero" oportuno en el Estadio Mariano Rivera

El jardinero central Juan Caballero se destacó en el Juego 1 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 , en el que Panamá Oeste ganó en el Estadio Mariano Rivera.

Caballero, un experimentado que no había tenido sus mejores números en las series anteriores pegó a la hora buena, en un duro cara cara ante la novena chiricana en territorio local.

Un oportuno Vaquero lideró el Juego 1 de las finales del Béisbol Juvenil 2026

Juan David Caballero tuvo una noche del recuerdo, en un cerrado duelo que terminó por pizarra de 4-2, conectando de 4-1, con una remolcada, este contacto en el 5 episodio, en un momento "clutch" para darle la ventaja a su novena.

El jardinero saltó a buscar el primer lanzamiento en la baja del 5 episodio y consiguió pegar para el jardín izquierdo, en un episodio que ya tenía dos outs.

Las bases estaban llenas y el jardinero izquierdo no pudo tener el control tolal de la pelota y así el corredor de segunda base llegó con facilidad, para poner la pizarra en ese momento 3-2.

Luego los de Dimas Ponce cerrarían con una rayita más para ganar el Juego 1 ante un gran marco de público.

Experiencia para Juan David

"Ellos saben que nunca nos va a decepcionare el público, nosotros venimos a jugar inning tras inning para sacar la victoria y sabemos que fue bastante importante sacar esa victoria hoy aquí", destacó Caballero después del triunfo.

"Eso me sacó un buen momento y los coach confiaron en mi", finalizó el jardinero.