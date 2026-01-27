BÉISBOL JUVENIL 2026 Beisbol juvenil Panamá -  27 de enero de 2026 - 17:30

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Oeste y Panamá Este

Repasa las alineaciones de las novenas de Panamá Oeste y Panamá Este en la penúltima fecha del Béisbol Juvenil 2026.

Las novenas de Panamá Oeste y Panamá Este se enfrentan esta noche en la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..

Los Vaqueros dirigidos por Dimas Ponce se encuentran en la primera posición con marca de 18-1 y quieren seguir por el camino de la victoria, después de vencer 4-2 a Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew.

Mientras que los Potros con Sebastián Arroyo al mando se ubican en la quinta posición con 11-9 y buscarán el triunfo en La Chorrera, tras superar 2-0 a Darién.

El choque a disputarse en el Estadio Justino Salinas, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026

  1. Mildner Nieto 2B
  2. Michael Worthington DH
  3. Luis Aranda R
  4. Jean Rodríguez 3B
  5. Juan Caballero CF
  6. Luis Atencio 1B
  7. Osvaldo Cuevas SS
  8. Mario Villalobos RF
  9. Daniel Long LF

Lanzador abridor: Alexis Govea

Alineación de Panamá Este

  1. Nelson Bonilla LF
  2. Alejandro Fanovich CF
  3. Eduardo Rodríguez R
  4. Joey Wood DH
  5. Diego Caicedo 2B
  6. Adrián Rivera SS
  7. Kenneth Belgrave RF
  8. Víctor Tello 1B
  9. Alvis Samaniego 3B

Lanzador abridor: Ivanier Velásquez

