Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Oeste y Panamá Este

Las novenas de Panamá Oeste y Panamá Este se enfrentan esta noche en la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..
Mientras que los Potros con Sebastián Arroyo al mando se ubican en la quinta posición con 11-9 y buscarán el triunfo en La Chorrera, tras superar 2-0 a Darién.
El choque a disputarse en el Estadio Justino Salinas, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC
Alineación de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026
- Mildner Nieto 2B
- Michael Worthington DH
- Luis Aranda R
- Jean Rodríguez 3B
- Juan Caballero CF
- Luis Atencio 1B
- Osvaldo Cuevas SS
- Mario Villalobos RF
- Daniel Long LF
Lanzador abridor: Alexis Govea
Alineación de Panamá Este
- Nelson Bonilla LF
- Alejandro Fanovich CF
- Eduardo Rodríguez R
- Joey Wood DH
- Diego Caicedo 2B
- Adrián Rivera SS
- Kenneth Belgrave RF
- Víctor Tello 1B
- Alvis Samaniego 3B
Lanzador abridor: Ivanier Velásquez