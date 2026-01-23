Béisbol Juvenil 2026: Los Santos gana el Clásico de Azuero ante Herrera

Los Santos se quedó con el Clásico de Azuero tras ganarle a Herrera 2-1 en el estadio Claudio Nieto, en Monagrillo y queda con marca 8-10 en la jornada 18 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 en la Copa Caja de Ahorros.
Los santeños anotaron la del empate en la parte superior del octavo episodio y la segunda en el noveno, anotaron José Delgado y Johan Vigil.
Carlos Gaitán ganó el juego, lanzó 3.0 episodios, permitió 1 imparable, 1 base por bolas y ponchó a 2. El perdedor fue Rogelio Jaén.
En la ofensiva destacaron José Delgado de 3-2 con 1 carrera anotada y Johan Vigil de 2-1 con 1 anotada.
La Leña Roja sigue encendida en el Béisbol Juvenil 2026
Coclé sigue firme en el Campeonato y blanqueó 6-0 a Panamá Este en el estadio Remón Cantera para quedarse con marca 15-3 y mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones.
Josier González se apuntó la victoria tras un gran trabajo en la lomita, lanzó 7.1 episodios, permitió 2 imparables y ponchó a 6.
En ofensiva destacaron Lucas López de 3-2 con 1 anotada y Gabriel de Gracia de 4-1, con 1 anotada y 1 empujada.
El ganado bravo consigue el triunfo
Chiriquí logró ganar 6-2 a Veraguas en el estadio Kenny Serracín y deja su marca 11-7 para seguir en su tercer lugar.
La victoria se la anotó Jonathan Guerra que lanzó 8.0 episodios donde permitió 8 imparables y 2 carreras, además ponchó a 9.
Edwin Gómez fue destacado con 4-2, con 4 imparables, 1 empujada y anotadas.