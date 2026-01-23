Béisbol Juvenil 2026: Los Santos gana el Clásico de Azuero ante Herrera

Los Santos se quedó con el Clásico de Azuero tras ganarle a Herrera 2-1 en el estadio Claudio Nieto, en Monagrillo y queda con marca 8-10 en la jornada 18 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 en la Copa Caja de Ahorros.

Herrera anotó su única carrera en la baja del cuarto episodio con imparable de Johan Vázquez y la carrera anotada de Eduardo Canto.

Los santeños anotaron la del empate en la parte superior del octavo episodio y la segunda en el noveno, anotaron José Delgado y Johan Vigil.

Carlos Gaitán ganó el juego, lanzó 3.0 episodios, permitió 1 imparable, 1 base por bolas y ponchó a 2. El perdedor fue Rogelio Jaén.

En la ofensiva destacaron José Delgado de 3-2 con 1 carrera anotada y Johan Vigil de 2-1 con 1 anotada.

La Leña Roja sigue encendida en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé sigue firme en el Campeonato y blanqueó 6-0 a Panamá Este en el estadio Remón Cantera para quedarse con marca 15-3 y mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Josier González se apuntó la victoria tras un gran trabajo en la lomita, lanzó 7.1 episodios, permitió 2 imparables y ponchó a 6.

En ofensiva destacaron Lucas López de 3-2 con 1 anotada y Gabriel de Gracia de 4-1, con 1 anotada y 1 empujada.

El ganado bravo consigue el triunfo

Chiriquí logró ganar 6-2 a Veraguas en el estadio Kenny Serracín y deja su marca 11-7 para seguir en su tercer lugar.

La victoria se la anotó Jonathan Guerra que lanzó 8.0 episodios donde permitió 8 imparables y 2 carreras, además ponchó a 9.

Edwin Gómez fue destacado con 4-2, con 4 imparables, 1 empujada y anotadas.