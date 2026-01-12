Béisbol Juvenil 2026: Luis Aranda despachó cuadrangular y Oeste sigue invicto en 8 fechas

En un emocionante partido disputado en el Estadio Mariano Rivera, la novena de Panamá Oeste venció 11-6 a Herrera y se mantiene invicto en 8 fechas del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 .

Derek Guerra conectó de 5-2 con 2 anotadas y 2 remolcadas para destacar con el madero junto a Luis Aranda, quien sonó 2 imparables (1 cuadrangular) en 3 turnos con 1 base por bolas, 2 carreras empujadas y 2 anotadas.

Edgar Samaniego se acreditó la victoria, tirando 3.1 episodios de 5 hits, 3 carreras (2 limpias) y 3 ponches.

Los Santos sufrió para ganarle a Coclé - Béisbol Juvenil 2026

En un cerrado partido en el Estadio Remón Cantera, los santeños superaron 7-5 a Coclé y su récord ahora es de 3-5.

Uriel de León fue el mejor bateador de los visitantes, conectando de 4-3, incluyendo 1 doble, 3 empujadas, 1 anotada y 1 ponche.

Ulises Herrera ponchó a 3 en 6.2 episodios para apuntarse la victoria.

¡APAGARON A LA LEÑA ROJA!



Los Santos venció 7-5 a Coclé y deja su récord en 3-5, tras 8 fechas disputadas en el Béisbol Juvenil 2026.



Uriel de León conectó de 4-3 con 1 doble, 3 remolcadas y 1 anotada. #BeisRPC pic.twitter.com/dMyXWk5yAy — Deportes RPC (@deportes_rpc) January 12, 2026

Los Potros hicieron respetar la casa

Panamá Este se hizo fuerte de local y venció 11-0 a Chiriquí Occidente en 7 episodios para dejar su marca en 6 ganados y 2 perdidos.

El lanzador Roderick Rodríguez fue el ganador, tras tirar 7.0 entradas de 3 hits y 10 ponches.

A la ofensiva sobresalió Diego Caicedo con 2 imparables (1 doble) en cuatro turnos, 2 anotadas y 1 empujada. Mientras que Joey Wood bateó de 2-2 con 3 anotadas y 2 bases por bolas.

Panamá Metro volvió a ganar

Tras caer el sábado ante Herrera, los "Metrillos" vencieron 4-1 a Veraguas en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, gracias a la buena ofensiva de David Murillo, quien pegó de 4-2, 1 incluyendo 1 triple, 1 carrera empujada y 1 anotada.

César Berrío ganó el partido, lanzando 3.0 entradas con 2 ponches.

El "Ganao Bravo" le pegó a Darién

Los chiricanos se impusieron por pizarra de 6-4 sobre los darienitas en Metetí para dejar su marca en 5-2.

La ofensiva fue liderada por Abdiel Hernández de 4-3 con 1 doble y 2 carreras anotadas.

Johan Camarena brilló en el montículo, lanzando 6.0 entradas de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia), 4 bases por bolas y 6 abanicados.

"Los Beep Beep" cortan la mala racha

Colón sumó su segunda victoria del torneo, tras dejar tendido en el terreno a Bocas del Toro 6-5 en un partido que terminó en 11 episodios.

Edward Delgado destacó con el madero, bateando de 3-2 con 2 carreras anotadas, 1 empujada y 1 base por bolas.

Joshua Aguirre ganó el compromiso con 2.0 capítulos lanzados de 1 hit, 1 carrera y 4 ponches.