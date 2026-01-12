Béisbol Juvenil 2026: Luis Aranda despachó cuadrangular y Oeste sigue invicto en 8 fechas

En un emocionante partido disputado en el Estadio Mariano Rivera, la novena de Panamá Oeste venció 11-6 a Herrera y se mantiene invicto en 8 fechas del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.
Edgar Samaniego se acreditó la victoria, tirando 3.1 episodios de 5 hits, 3 carreras (2 limpias) y 3 ponches.
Los Santos sufrió para ganarle a Coclé - Béisbol Juvenil 2026
En un cerrado partido en el Estadio Remón Cantera, los santeños superaron 7-5 a Coclé y su récord ahora es de 3-5.
Uriel de León fue el mejor bateador de los visitantes, conectando de 4-3, incluyendo 1 doble, 3 empujadas, 1 anotada y 1 ponche.
Ulises Herrera ponchó a 3 en 6.2 episodios para apuntarse la victoria.
Los Potros hicieron respetar la casa
Panamá Este se hizo fuerte de local y venció 11-0 a Chiriquí Occidente en 7 episodios para dejar su marca en 6 ganados y 2 perdidos.
El lanzador Roderick Rodríguez fue el ganador, tras tirar 7.0 entradas de 3 hits y 10 ponches.
A la ofensiva sobresalió Diego Caicedo con 2 imparables (1 doble) en cuatro turnos, 2 anotadas y 1 empujada. Mientras que Joey Wood bateó de 2-2 con 3 anotadas y 2 bases por bolas.
Panamá Metro volvió a ganar
Tras caer el sábado ante Herrera, los "Metrillos" vencieron 4-1 a Veraguas en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, gracias a la buena ofensiva de David Murillo, quien pegó de 4-2, 1 incluyendo 1 triple, 1 carrera empujada y 1 anotada.
César Berrío ganó el partido, lanzando 3.0 entradas con 2 ponches.
El "Ganao Bravo" le pegó a Darién
Los chiricanos se impusieron por pizarra de 6-4 sobre los darienitas en Metetí para dejar su marca en 5-2.
La ofensiva fue liderada por Abdiel Hernández de 4-3 con 1 doble y 2 carreras anotadas.
Johan Camarena brilló en el montículo, lanzando 6.0 entradas de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia), 4 bases por bolas y 6 abanicados.
"Los Beep Beep" cortan la mala racha
Colón sumó su segunda victoria del torneo, tras dejar tendido en el terreno a Bocas del Toro 6-5 en un partido que terminó en 11 episodios.
Edward Delgado destacó con el madero, bateando de 3-2 con 2 carreras anotadas, 1 empujada y 1 base por bolas.
Joshua Aguirre ganó el compromiso con 2.0 capítulos lanzados de 1 hit, 1 carrera y 4 ponches.