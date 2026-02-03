Béisbol Juvenil 2026: Más de 110 mil aficionados asistieron a los estadios en la ronda regular

La ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros 2026 cerró con una destacada respuesta del público, registrando una asistencia total de 110,842 aficionados en los estadios del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

•79,846 adultos

* 19,909 jubilados

•11,087 niños

Convirtiendo cada jornada en una verdadera fiesta deportiva y reafirmando al béisbol juvenil como el evento de mayor tradición e identidad nacional.

La pasión de la afición continúa siendo el principal impulso para el desarrollo y proyección del béisbol panameño.