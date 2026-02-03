BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  3 de febrero de 2026 - 14:45

Béisbol Juvenil 2026: Más de 110 mil aficionados asistieron a los estadios en la ronda regular

Más de 110 mil aficionados fueron a los estadios para apoyar a sus equipos en la ronda regular del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026

Béisbol Juvenil 2026

La ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros 2026 cerró con una destacada respuesta del público, registrando una asistencia total de 110,842 aficionados en los estadios del país.

Los aficionados apoyando en el Béisbol Juvenil 2026

Adultos, jubilados y niños dijeron presente :

•79,846 adultos

* 19,909 jubilados

•11,087 niños

Convirtiendo cada jornada en una verdadera fiesta deportiva y reafirmando al béisbol juvenil como el evento de mayor tradición e identidad nacional.

La pasión de la afición continúa siendo el principal impulso para el desarrollo y proyección del béisbol panameño.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 2 de febrero en la Ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 2 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Coclé gana y se pone a uno de las semifinales

Recomendadas

Últimas noticias