Béisbol Juvenil 2026: Metro consigue primer triunfo en semifinales de la mano de Fabián Carrera

La novena de Panamá Metro se apuntó con su primer triunfo en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y lo hizo por pizarra de 4-2 ante los "Vaqueros" de Panamá Oeste.
Con el madero se destacaron Caleb Rivera, pegando de 5-2 con una remolcada y David Murillo, de 4-2 y 2 carreras empujadas, en duelo disputado en e Estadio Nacional Rod Carew.
Chiriquí aumenta ventaja en serie semifinal del Béisbol Juvenil 2026
El equipo chiricano le ganó duelo a Coclé por 4-1 en el Kenny Serracín de la ciudad de David, con un brillante Jonathan Guerra en la lomita desde el valle de la luna.
Guerra, abrió el juego y tiró 8.0 episodios, de tan solo 2 hits, 3 bases por bolas y ponchando a 10 de sus rivales.
La ofensiva de Chiriquí fue liderada por Daffir Núñez, bateando de 4-2 con 2 remolcadas y Jayko Medina, de igual manera de 4-2 con 2 empujadas.
Los Metrillos ahora se encuentran abajo por 1-3 en la serie, mientras que la "Leña Roja" está contra la pared, con tan solo 1 triunfo y 3 derrotas.