Béisbol Juvenil 2026: Panamá Este empata la serie, Oeste a uno de avanzar y Los Santos sigue vivo

Panamá Este empató la serie 2-2 ante Panamá Metro en un emocionante encuentro que terminó 7-6 en el estadio Rod Carew en el cuarto juego de la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

Los Potros tomaban ventaja en el juego desde la baja del primer episodio con imparable de Adrián Fuentes y Joey Wood anotaba. Un error en el lanzamiento a primera base provocó que Nelson Bonilla marcara la segunda y luego Adrián Fuentes de pisa y corre la tercera.

Metro respondió en la parte alta del tercer episodio con imparable de Caleb Rivera para empujar a Recuero y Valderrama. En esa misma entrada, Pablo Arosemena con un roletazo empujó a Luis Rivera.

En la alta del quinto Robert Sánchez con una línea para empatar el partido 4-4.

Panamá Metro tomó ventaja con dos carreras más en el séptimo episodio cuando llenaron las bases y con carrera de caballito y un pisa y corre para ir ganando 6-4.

En la baja del octavo Panamá Este respondió y con un error en defensa de Valderrama sumaron la carrera del empate.

Eduardo Rodríguez le dio la victoria a los Potros con un imparable para empujar la séptima.

Los Vaqueros a uno de las semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.

Los Vaqueros jugarán este jueves en el Claudio Nieto donde buscarán su pase a semifinales junto a Coclé que espera a sus rivales.

Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".