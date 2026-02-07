Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro apalea a "Potros" para meterse en semifinales

La novena de Panamá Metro se hizo sentir a la ofensiva para certificar su pase a semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego de ganar por abultamiento de carreras a Panamá Este 10-0 en siete entradas.

En la tercera entrada Caleb Rivera bateó un doble para remolcar a Luis Rivera. En la misma entrada con las bases llenas Anderson Cousins recibió boleto para anotar la tercera de "caballito".

La ofensiva local siguió al ataque gracias a un imparable de Christian Andrion que remolcó una y luego Eduardo Recuero produjo dos con otro sencillo al central.

En la séptima entrada Pablo Arosemena conectó hit por el central y aprovechando un error en el central, Metro sumó dos más para llegar a siete carreras. En esa misma entrada un error del tercera base de los "Potros" trajo al plato a Arosemena.

Recuero metió un doble productor para empujar la novena carrera y el partido terminó luego que David Murillo hiciera un contacto que no pudo controlar el campo corto para que Metro ganara por abultamiento en siete entradas.

Edgardo Recuero fue el mejor a la ofensiva ya que se fue de 4-2 con 3 remolcadas. En la lomita se destacó Luis Sanjur que lanzó las siete entradas en blanco de cuatro hits con tres ponches y tres bases por bolas.

Definidos los cruces de semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Chiriquí se medirá ante Coclé repitiendo la final de la campaña pasada, mientras que Panamá Metro lo hará ante Panamá Oeste, quienes lograron el mejor récord en esta temporada.