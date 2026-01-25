Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro ganó duelo ante "Potros" de Panamá Este en La Chorrera

La novena de Panamá Metro superó por pizarra de 7-3 a Panamá Este en partido de la jornada del Béisbol Juvenil 2026 , que se disputó en el Estadio "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

Los "Metrillos" vinieron de atrás en la pizarra para conseguir su triunfo número 12 de la actual temporada de la pelota nacional, después de un inicio negativo del mismo.

El primer bate Luis Rivera lideró con 5-2 y 2 carreras remolcadas, mientras que el derecho Fabian Carrera se apuntó con el triunfo desde la lomita, con 7.1 entradas trabajadas.

Los Vaqueros siguen en la cima del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste le ganó duelo a Colón 10-2 para sumar su victoria 17 del Torneo de Béisbol Juvenil 2026, equipo que lidera la tabla de posiciones.

La Leña Roja sigue sumando victorias

Coclé venció 15-5 a Darién en un gran despliegue ofensivo liderado por el jardinero central Aníbal Sánchez, quien llegó en este partido a la cifra de 100 imparables en la categoría.

Otro de los destacados con el madero fue el jardinero Johanel Roa, quien vivió una jornada perfecta, con un 3-3 y 2 carreras empujadas en Metetí.

Herrera sigue sumando triunfos

La novena de Herrera le ganó a Veraguas en un cerrado duelo por pizarra de 3-1 en el Estadio Claudio Nieto de la ciudad de Monagrillo para su victoria número 8, en la lucha por mejorar su posición y avanzar de ronda.

El derecho Manuel Bustavino trabajó la ruta completa, con 8 ponches, para anotarse el triunfo desde la lomita del diamante.

Mandan en casa los chiricanos

La tropa de Chiriquí venció 4-3 a Bocas del Toro y con el Kenny Serracín como escenario para el triunfo número 12 de los dirigidos por el manager Ángel Chávez.

Santeños con blanqueada

Los Santos blanqueó a Chiriquí Occidente con un 3-0 en la pizarra, para su victoria 11 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en su edición 57.