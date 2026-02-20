Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste avanza a la final y espera rival

La novena de Panamá Oeste se convierte en el primer clasificado a la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, luego de vencer 2-0 a Panamá Metro en el quinto juego de la serie semifinal en e estadio nacional Rod Carew.

Un imparable de Luis Atencio le permitió a Mildner Nieto anotar la primera carrera del juego en el primer episodio y un lanzamiento descontrolado de Cristian Navarro hizo que Luis Aranda anotara la segunda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el noveno episodio, Panamá Oeste anotó carrera de caballito tras llenar las bases y Osvaldo Cuevas aumentó esa ventaja y de esta manera eliminaron a Panamá Metro.

Joshua Martínez tuvo un gran juego lanzando los 9.0 episodios en los que permitió 4 imparables y ponchó a 8. En ofensiva destacó Edward Delgado de 4-2 y Miildner Nieto de 2-1 con 1 imparable.

Coclé sigue con vida en el Béisbol Juvenil 2026

La Leña Roja consigue su segundo triunfo tras ganarle 8-1 a Chiriquí en el quinto juego de la semifinal del Béisbol Juvenil 2026 en el estadio Kenny Serracín para poner la serie 3-2, todavía a favor del "Ganado Bravo".

El sexto juego será este sábado desde las 7:00 pm en el estadio Remón Cantera en Aguadulce.

Dereck Gómez fue el lanzador ganador con 9.0 episodios, en los que permitió 2 imparables, 1 carrera, y ponchó a 9.

En ofensiva destacó Ricardo Acosta de 5-4, con 3 anotadas.