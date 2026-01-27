Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste no tuvo piedad de los Potros en el Justino Salinas

La novena de Panamá Oeste superó por abultamiento en 8 entradas 12-1 a Panamá Este en la fecha 21 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Jean Rodríguez, quien abandonó el partido por lesión, conectó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras para ser pieza clave a la ofensiva, además de anotar dos carreras y recibir 2 bases por bolas.
El derecho Alexis Govea lanzó 5.0 capítulos de 1 hit, 1 carrera, 4 pasaportes y 4 abanicados para acreditarse la victoria.
La Leña Roja sigue en racha positiva - Béisbol Juvenil 2026
Coclé logró su victoria número 12 de manera consecutiva, después de derrotar 7-1 a Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew.
Los coclesanos tienen asegurado el segundo lugar de la tabla con récord de 17-3.
Jaime Escudero destacó con el madero, sonando de 4-3 con 3 anotadas y 1 base por bolas.
Dereck Gómez se acreditó la victoria después de tirar 5.0 episodios de 5 hits, 1 carrera y 4 ponches.
Los Santos logra importante victoria
Los santeños se impusieron por pizarra de 6-1 sobre Bocas del Toro y ahora su marca es de 10-11, manteniendo el sueño vivo por clasificar a la ronda de 8.
Johan Vigil pegó 4 imparables en cuatro turnos con 2 anotadas y 1 empujada, para ser el hombre importante a la ofensiva.
Jhair Díaz se apuntó la victoria, luego de lanzar 6.1 episodios de 3 imparables, 2 bases por bolas y 7 ponches.
Chiriquí golpeó a Herrera
La novena chiricana venció 8-2 a los herreranos para mejorar su marca a 14-7 y siguen ubicados en el tercer lugar de la tabla general.
El lanzador Juan Lozada fue el ganador del encuentro, tras trabajar 3.0 entradas de 1 hit, 1 base por bolas y 2 ponches.
El segunda base Joel Rodríguez conectó de 3-3 con 2 producidas y 2 anotadas para ser el mejor bateador de los chiricanos.
Vuelven a ganar en su casa
Darién superó 5-2 a Colón en Metetí en un duelo entre dos equipos que están eliminados, con buen trabajo de Eliasib Fernández, quien bateó de 3-1 con 2 anotadas y 1 empujada, mientras que en el montículo brilló para ganar el encuentro, lanzando 2.0 episodios de 1 hit y 2 ponches.
Dura derrota para Chiriquí Occidente
Veraguas se hizo fuerte en casa y derrotó 6-5 a los occidentales en 12 episodios disputados en el Estadio Omar Torrijos Herrera.
Omar Vargas sobresalió a la ofensiva, sonando de 5-3 con 3 remolcadas y 1 ponche.
Occidente ahora queda con marca de 10-11 y sigue luchando por clasificar, mientras que Veraguas ya eliminado tiene foja de 6-15.