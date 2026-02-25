Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste pegó primero en la serie final ante Chiriquí

Los Vaqueros de Panamá Oeste ganaron el primer partido ante Chiriquí 4-2 en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

El equipo local atacó temprano en el Estadio Mariano Rivera y fabricó la primera carrera en la baja del segundo episodio en las piernas de Michael Worthington, tras el imparable al jardín derecho de Danel Long.

La tropa chiricana reaccionó en el cuarto capítulo parte alta, cuando Daffir Núñez empujó la carrera del empate y luego Omar Vargas sonó un imparable que llevó al plato a Abdiel Hernández con la carrera que ponía el partido 2-1.

En la baja del quinto episodio, el jardinero Juan Caballero pegó un batazo clave que remolcó dos carreras para darle vuelta a la pizarra 3-2, que a la postre certificó el triunfo con otra rayita más en el octavo.

Mejores bateadores de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026

Los más destacados ofensivamente por le equipo ganador fueron Luis Aranda de 3-2 con 1 carrera anotada y 2 bases por bolas, Osvaldo Cuevas de 4-2 y Maikel Nieto de 5-2 con 1 carrera anotada.

El derecho Alberto Gómez se acreditó el triunfo, tirando 3.1 episodios en labor de relevo de 3 imparables, 1 base por bola y 1 ponche.

Los dirigidos por Dimas Ponce tomaron ventaja en la serie y este miércoles jugarán nuevamente el segundo choque en el Mariano Rivera (en vivo por RPC 8:00 pm).