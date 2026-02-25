Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste pegó primero en la serie final ante Chiriquí

Los Vaqueros de Panamá Oeste ganaron el primer partido ante Chiriquí 4-2 en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
La tropa chiricana reaccionó en el cuarto capítulo parte alta, cuando Daffir Núñez empujó la carrera del empate y luego Omar Vargas sonó un imparable que llevó al plato a Abdiel Hernández con la carrera que ponía el partido 2-1.
En la baja del quinto episodio, el jardinero Juan Caballero pegó un batazo clave que remolcó dos carreras para darle vuelta a la pizarra 3-2, que a la postre certificó el triunfo con otra rayita más en el octavo.
Mejores bateadores de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026
Los más destacados ofensivamente por le equipo ganador fueron Luis Aranda de 3-2 con 1 carrera anotada y 2 bases por bolas, Osvaldo Cuevas de 4-2 y Maikel Nieto de 5-2 con 1 carrera anotada.
El derecho Alberto Gómez se acreditó el triunfo, tirando 3.1 episodios en labor de relevo de 3 imparables, 1 base por bola y 1 ponche.
Los dirigidos por Dimas Ponce tomaron ventaja en la serie y este miércoles jugarán nuevamente el segundo choque en el Mariano Rivera (en vivo por RPC 8:00 pm).