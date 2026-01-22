Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste sigue sumando victorias

La novena de Coclé aplastó a Chiriquí Occidente 11-0 en la jornada 17 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 con una joya desde la lomita por Dereck Gómez que entró en la primera entrada lanzando un total de 6.2 donde permitió 2 hits y recetó 6 ponches.

A la ofensiva destacaron Jaime Escudero que se fue de 4-1 con dos remolcadas, Ricardo Acosta de 4-1 con dos impulsadas.

Metrillos superan a Veraguas

Caleb Rivera conectó un HR y remolcó 3 carreras, en el triunfo 7-3 de Panamá Metro sobre Veraguas en un partido donde Abraham Whight que lanzó cinco entradas de 3 hits y recetó 6 ponches.

"Tortugueros" vencen a los "Beep Beep"

Emanuel Davis remolcó 4 carreras para que Bocas del Toro superar 7-3 a Colón. El triunfo se lo acreditó Eddie Miller que en cinco entradas en blanco ponchó a cinco rivales.

"Vaqueros" siguen sumando triunfos

Panamá Oeste sumó su victoria 15 del torneo luego de vencer 8-5 a Herrera. Luis Atencio tuvo una noche productiva al irse de 3-2 con 3 remolcadas, 3 anotadas. El triunfo se lo llevó Luis Navarro que fue el tercer lanzador de los del oeste. Lanzó 3.2 con 4 hits, 2 ponches y 2 bases por bolas.

Duelo parejo en Chiriquí

Chiriquí superó 2-1 a Darién con una gran labor desde el montículo por parte de Johan Camarena que lanzó 7-2, tres hits, 1 carrera y recetó 8 ponches entrando como relevo. Henry Pinzón y Joel Rodríguez fueron los encargados de remolcar las dos carreras.

Potros ganan por la mínima

Henry Pérez lanzó una joya de pitcheo en una labor de 8 entradas en blanco de 5 hits y 4 ponches para que Panamá Este ganara a Los Santos 1-0. La única carrera del partido llegó en la tercera entrada con un error del lanzador santeño David Rodríguez.