Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste superó a Metro y sigue con brillante racha ganadora

La novena de Panamá Oeste venció por pizarra de 4-2 a Panamá Metro en partido disputado en el Estadio Nacional Rod Carew por la jornada del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 .

Los "metrillos" pegaron primero en el tercer episodio, con un imparable remolcador del primera base Caleb Rivera, que le pegó hacia la banda contraria en la ocasión.

La repuesta de los "Vaqueros" llegó en el 5 episodio, con dos carreras, en las piernas de Osvaldo Cuevas y Michael Worthington, luego de reiterados toques de pelota y un imparable de Rodolfo Smith.

El zurdo del Oeste Abdiel Castillo tiró 6.0 episodios, permitiendo tan solo 1 carrera y 3 imparables, con 3 ponches, en un destacado trabajo en la lomita del diamante.

En el octavo episodio se encendieron los "Vaqueros", con batazos remolcadores de Jean Rodríguez y Osvaldo Cuevas, para aumentar la ventaja en la pizarra.

Los "Metrillos" amenazaron pero tan solo anotaron una más para cerrar el partido con un 4-2.

Coclé ganó en duelo vespertino del Béisbol Juvenil 2026

Previamente en el Rod Carew, la Leña Roja se encendió nuevamente, con triunfo 6-2 ante Colón, para sumar su victoria 16 de la temporada 2026.

El abridor zurdo Cristian González se apuntó con otra salida de calidad.

Veraguas mandó en casa

La tropa de Veraguas le ganó duelo a Bocas del Toro por pizarra de 7-2 en partido disputado en el Estadio Omar Torrijos Herrera.

Los Tortugueros siguen sin poder ganar fuera de su terreno, cayendo una vez más en su salida de Bocas del Toro.

Ganan en emocionantes episodios extras

Herrera superó por pizarra de 10-9 a Chiriquí Occidente en un duelo que se extendió de manera emocionante a episodios extras desde el Claudio Nieto de la ciudad de Monagrillo.

Eduardo Canto conectó cuadrangular para igualar las acciones en la baja del episodio 10, para luego darle la vuelta de gran manera a la pizarra para mantener vivas las esperanzas de meterse a la ronda de 8.

Potros suman triunfo

Panamá Este venció 2-0 a Darién en un cerrado y duro encuentro en Metetí para sellar su victoria número 11 del torneo de pelota nacional fde la categoría.

El Ganao Bravo ganó

Por pizarra de 5-3 el equipo de Chiriquí superó a Los Santos en partido correspondiente a la jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 desde el Estadio Roberto Hernández.