Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 21 de febrero

Repasa el partido que hay para hoy sábado 21 de febrero en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

"Leña Roja" de Coclé comandados por el diestro Dereck Gómez desde la lomita se mantuvo con vida y trasladará la serie a su casa en busca de ganar dos partidos para meterse en una final y defender su título ante una Panamá Oeste que ya espera rival.