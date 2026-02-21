BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  21 de febrero de 2026 - 07:40

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 21 de febrero

Repasa el partido que hay para hoy sábado 21 de febrero en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 21 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 21 de febrero

FOTO / FEDEBEIS

Repasa el partido que hay para hoy sábado 21 de febrero en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

"Leña Roja" de Coclé comandados por el diestro Dereck Gómez desde la lomita se mantuvo con vida y trasladará la serie a su casa en busca de ganar dos partidos para meterse en una final y defender su título ante una Panamá Oeste que ya espera rival.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Chiriquí vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del viernes 20 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste avanza a la final y espera rival

Line Up de Panamá Oeste y Panamá Metro para el quinto juego semifinal del Béisbol Juvenil 2026

Recomendadas

Últimas noticias