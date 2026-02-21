Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 21 de febrero

Repasa el partido que hay para hoy sábado 21 de febrero en la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Chiriquí vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
"Leña Roja" de Coclé comandados por el diestro Dereck Gómez desde la lomita se mantuvo con vida y trasladará la serie a su casa en busca de ganar dos partidos para meterse en una final y defender su título ante una Panamá Oeste que ya espera rival.