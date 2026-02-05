Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este jueves 5 de febrero con el séptimo día de competencia en la ronda de 8.
BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá - 5 de febrero de 2026 - 07:42
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero
Estos son los partidos de hoy 5 de febrero en el séptimo día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Te puede interesar:
Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 4 de febrero en la Ronda de 8
Resultados del miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 7 - 2 Herrera
- Panamá Metro 6 - 7 Panamá Este
- Chiriquí 6 - 7 Los Santos
Partidos para hoy jueves 5 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
En esta nota: