BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  5 de febrero de 2026 - 07:42

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

Estos son los partidos de hoy 5 de febrero en el séptimo día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este jueves 5 de febrero con el séptimo día de competencia en la ronda de 8.

Resultados del miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste 7 - 2 Herrera
  • Panamá Metro 6 - 7 Panamá Este
  • Chiriquí 6 - 7 Los Santos

Partidos para hoy jueves 5 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Este empata la serie, Oeste a uno de avanzar y Los Santos sigue vivo

Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Panamá Metro ante Panamá Este en juego 4 ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias