Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 26 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este lunes 26 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy lunes 26 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Colón en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Darién en el Estadio Metetí a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
- Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Chiriquí Occidente vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.