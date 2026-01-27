Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 27 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este lunes 26 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
- Colón vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Panamá Este en el Estadio Justino Salinas 7:00 P.M.
- Bocas del Toro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Chiriquí Occidente vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.