BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  27 de enero de 2026 - 07:42

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 27 de enero

Estos son los partidos que se jugarán hoy martes 27 de enero en la fecha 20 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 27 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 27 de enero

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este lunes 26 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se completara la jornada 20, las novenas de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y Panamá Metro se mantienen como los únicos clasificados a la ronda de 8.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Panamá Este en el Estadio Justino Salinas 7:00 P.M.
  • Bocas del Toro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 26 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste superó a Metro y sigue con brillante racha ganadora

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Panamá Oeste y Panamá Metro

Recomendadas

Últimas noticias