Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 24 de enero Foto: Fedebeis

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 24 de enero con cuatro choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se disputaron 3 partidos de la jornada 18 el viernes, las novenas de Panamá Oeste y Coclé se mantienen como los únicos clasificados a la ronda de 8.

