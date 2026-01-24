Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 24 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 24 de enero con cuatro choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
En la jornada sabatina estaba programado jugarse tres encuentros, pero la FEDEBEIS agregó el duelo entre Herrera y Panamá Este que había sido pospuesto el pasado 13 de enero.
Partidos para hoy sábado, 24 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Herrera vs Panamá Este - Estadio Remón Cantera (2:00 pm)
- Panamá Oeste vs Darién - Metetí (7:00 pm)
- Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente - Glorias Deportivas Baruenses (7:00 pm)
- Panamá Metro vs Colón - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) En vivo por RPC