Béisbol juvenil Beisbol juvenil Panamá -  24 de enero de 2026 - 08:05

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 24 de enero

Estos son los partidos que se jugarán hoy sábado 24 de enero, en el cierre de la fecha 18 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: Fedebeis

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 24 de enero con cuatro choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se disputaron 3 partidos de la jornada 18 el viernes, las novenas de Panamá Oeste y Coclé se mantienen como los únicos clasificados a la ronda de 8.

En la jornada sabatina estaba programado jugarse tres encuentros, pero la FEDEBEIS agregó el duelo entre Herrera y Panamá Este que había sido pospuesto el pasado 13 de enero.

Partidos para hoy sábado, 24 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Herrera vs Panamá Este - Estadio Remón Cantera (2:00 pm)
  • Panamá Oeste vs Darién - Metetí (7:00 pm)
  • Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente - Glorias Deportivas Baruenses (7:00 pm)
  • Panamá Metro vs Colón - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) En vivo por RPC
Béisbol Juvenil 2026: Resultados del viernes 23 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Los Santos gana el Clásico de Azuero ante Herrera

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 17

