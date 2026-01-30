Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 30 de enero FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 30 de enero con el inicio de la ronda de 8 en diferentes escenarios del país.

Luego que se completara la fase regular del certamen, todo está listo para que las primeras dos series al mejor de 7 juegos iluminen el diamante.

