BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  30 de enero de 2026 - 06:49

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 30 de enero

Estos son los partidos de hoy viernes 30 de enero en la primera fecha de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 30 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 30 de enero

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 30 de enero con el inicio de la ronda de 8 en diferentes escenarios del país.

Luego que se completara la fase regular del certamen, todo está listo para que las primeras dos series al mejor de 7 juegos iluminen el diamante.

Partidos para hoy viernes, 30 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Chiriquí Occidente (7) vs (2) Coclé - Estadio José Antonio Remón Cantera (7:00 pm)
  • Los Santos (6) vs Chiriquí (3) - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)

Las llaves entre Herrera (8) vs Panamá Oeste (1) y Panamá Este (5) vs Panamá Metro (4), iniciarán el sábado 31 de enero.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cómo quedaron los cruces para la ronda de 8?

Béisbol Juvenil 2026: Así terminó la tabla de posiciones de ronda regular

Recomendadas

Últimas noticias