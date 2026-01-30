Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 30 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 30 de enero con el inicio de la ronda de 8 en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy viernes, 30 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Chiriquí Occidente (7) vs (2) Coclé - Estadio José Antonio Remón Cantera (7:00 pm)
- Los Santos (6) vs Chiriquí (3) - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)
Las llaves entre Herrera (8) vs Panamá Oeste (1) y Panamá Este (5) vs Panamá Metro (4), iniciarán el sábado 31 de enero.