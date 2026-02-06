Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 5 de febrero en la Ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con un equipo más ganando su serie y clasificando a la siguiente ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Coclé 4 4 0
- Occidente 4 0 4
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí 5 3 2
- Los Santos 5 2 3
Equipos JJ JG JP
- Herrera 5 1 4
- Panamá Oeste 5 4 1
Equipos JJ JG JP
- Panamá Este 5 2 3
- Panamá Metro 5 3 2