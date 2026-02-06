BÉISBOL Beisbol juvenil Panamá -  6 de febrero de 2026 - 07:42

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 5 de febrero en la Ronda de 8

Conoce a continuación el estado de los equipos en la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con un equipo más ganando su serie y clasificando a la siguiente ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Panamá Oeste superó a Herrera y se instala en semifinales, tras iniciar abajo en la serie, mientras que los "Metrillos" desempataron serie ante "Potros".

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Coclé 4 4 0
  • Occidente 4 0 4

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí 5 3 2
  • Los Santos 5 2 3

Equipos JJ JG JP

  • Herrera 5 1 4
  • Panamá Oeste 5 4 1

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Este 5 2 3
  • Panamá Metro 5 3 2
