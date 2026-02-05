BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  5 de febrero de 2026 - 07:39

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

Repasa los resultados que se dieron este miércoles 4 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los resultados que se dieron este miércoles 4 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Panamá Este empató la serie 2-2 ante Panamá Metro en un emocionante encuentro que terminó 7-6 en el estadio Rod Carew en el cuarto juego de la ronda de ocho.

Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.

Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".

Resultados del miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste 7 - 2 Herrera
  • Panamá Metro 6 - 7 Panamá Este
  • Chiriquí 6 - 7 Los Santos
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 4 de febrero en la Ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Este empata la serie, Oeste a uno de avanzar y Los Santos sigue vivo

Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Panamá Metro ante Panamá Este en juego 4 ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias