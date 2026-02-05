Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

Repasa los resultados que se dieron este miércoles 4 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

Panamá Este empató la serie 2-2 ante Panamá Metro en un emocionante encuentro que terminó 7-6 en el estadio Rod Carew en el cuarto juego de la ronda de ocho.

Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.

Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".

Resultados del miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026