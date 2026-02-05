Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 4 de febrero

Repasa los resultados que se dieron este miércoles 4 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.
Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".
Resultados del miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 7 - 2 Herrera
- Panamá Metro 6 - 7 Panamá Este
- Chiriquí 6 - 7 Los Santos