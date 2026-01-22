Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 16

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 16 en la primera fase del torneo.
En otros choques interesantes, Coclé venció 6-1 a Chiriquí, Occidente 9-1 a Colón, Panamá Oeste 5-1 a Los Santos y Bocas del Toro 11-1 a Darién.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* /15/14/ 1
- Coclé* 15/ 12/ 3
- Panamá Este* 15 / 9 / 6
- Chiriquí 16/ 9 / 7
- Chiriquí Occidente 16 / 9 / 7
- Panamá Metro 16 / 9 / 7
- Los Santos 16 /7 / 9
- Bocas del Toro ** 14/ 6 / 8
- Herrera* 15 / 6 / 9
- Darién 16 / 5 / 11
- Veraguas 16 /4/ 12
- Colón 16 / 3 / 13