Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 19

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la fecha 19 de la Copa Caja de Ahorros.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 18 en la primera fase del torneo.

Las novenas de Panamá Oeste y Coclé siguen con su paso firme en el torneo con sus victorias 17 y 15 respectivamente.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* / 18 / 17 / 1
  2. Coclé* / 18 / 15 / 3
  3. Chiriquí / 19 / 12 / 7
  4. Panamá Metro / 19 / 12 / 7
  5. Chiriquí Occidente / 19 / 10 / 9
  6. Panamá Ese / 19 / 10 / 9
  7. Los Santos / 19 / 9 / 10
  8. Herrera / 19 / 8 / 11
  9. Bocas del Toro* / 17 / 7 / 10
  10. Darién / 19 / 5 / 14
  11. Veraguas / 19 / 4 / 15
  12. Colón / 19 / 3 / 16

*Con partidos pendientes

