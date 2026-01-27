Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 20 FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 20 en la primera fase del torneo.

Las novenas de Panamá Oeste y Coclé siguen con su paso firme en el torneo con sus victorias 18 y 16 respectivamente.

