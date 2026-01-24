Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras los primeros 3 partidos de la fecha 18

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse los primeros tres partidos de la jornada 18 en la primera fase del torneo.
En otros choques interesantes, Coclé blanqueó 6-0 a Panamá Este y Chiriquí derrotó 6-2 a Veraguas.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* 16 /15/ 1
- Coclé* 17/ 14/ 3
- Chiriquí 18/ 11 / 7
- Panamá Este* 17 / 10 / 7
- Panamá Metro 17 / 10 / 7
- Chiriquí Occidente 17 / 9 / 8
- Bocas del Toro ** 15/ 7 / 8
- Los Santos 18 /8 / 10
- Herrera* 17 / 6 / 11
- Darién 17 / 5 / 12
- Veraguas 18 /4/ 14
- Colón 17 / 3 / 14