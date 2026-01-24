Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  24 de enero de 2026 - 07:28

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras los primeros 3 partidos de la fecha 18

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar los primeros partidos de la fecha 18.

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras los primeros 3 partidos de la fecha 18

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras los primeros 3 partidos de la fecha 18

Fotos Fedebeis

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse los primeros tres partidos de la jornada 18 en la primera fase del torneo.

En las acciones del viernes 23 de enero, la novena de Los Santos venció 2-1 a Herrera en el Clásico de Azuero.

En otros choques interesantes, Coclé blanqueó 6-0 a Panamá Este y Chiriquí derrotó 6-2 a Veraguas.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* 16 /15/ 1
  2. Coclé* 17/ 14/ 3
  3. Chiriquí 18/ 11 / 7
  4. Panamá Este* 17 / 10 / 7
  5. Panamá Metro 17 / 10 / 7
  6. Chiriquí Occidente 17 / 9 / 8
  7. Bocas del Toro ** 15/ 7 / 8
  8. Los Santos 18 /8 / 10
  9. Herrera* 17 / 6 / 11
  10. Darién 17 / 5 / 12
  11. Veraguas 18 /4/ 14
  12. Colón 17 / 3 / 14

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del viernes 23 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Los Santos gana el Clásico de Azuero ante Herrera

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 17

Recomendadas

Últimas noticias