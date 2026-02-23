Dereck Gómez se despide del Béisbol Juvenil como el Mejor Lanzador en la historia de la categoría

Tras 6 brillantes temporadas en el Béisbol Juvenil con Coclé, el estelar Dereck Gómez dice adiós como el lanzador con más ponches y juegos ganados en la historia de la categoría.

Gómez jugó su última temporada en el 2026 en su segundo año de refuerzo sobre la edad, llegando hasta semifinales.

2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 fueron las temporadas que el derecho jugó con Coclé, logrando dos títulos (2024-2025) y siendo seleccionado como el Lanzador del Año en el 2023 y 2026.

Además de jugar un año en la categoría mayor (2025), Dereck fue selección nacional U18 hasta jugar la Copa Mundial en el 2023 en Taiwán.

Gómez escribió su nombre con letras doradas el lunes 9 de febrero en la ronda semifinal, cuando propinó 9 ponchetes a los bateadores de Chiriquí en el juego 1 de la serie semifinal, convirtiéndose en el primer lanzador en superar las barreras de los 300 ponches (310) y el primero en llegar a 30 o más victorias (34), algo que había logrado el pasado 17 de enero frente a Herrera.

El coclesano terminó la temporada 2025 con 244 abanicados y en el 2026 sumó 66.

Dereck Gómez y una brillante actuación en el Béisbol Juvenil 2026

En la campaña 2026, lanzó 66.1 episodios, permitiendo 12 carreras (8 limpias), 5 bases por bolas, 66 ponches y récord de 8-0.