Line Up de Panamá Oeste y Panamá Metro para el quinto juego semifinal del Béisbol Juvenil 2026

Repasa las alineaciones de Panamá Oeste y Panamá Metro en el quinto juego de la serie semifinal del Béisbol Juvenil 2026.

Line Up de Panamá Oeste y Panamá Metro 

Line Up de Panamá Oeste y Panamá Metro 

Lugo de los carnavales, se reanuda la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, Panamá Metro recibirá en el estadio Rod Carew a la novena de Panamá Oeste que tiene ventaja 3-1.

Joshua Martínez de Oeste y Cristian Navarro de Metro serán los encargados de abrir el juego para este quinto partido.

Alineación de Panamá Oeste ante Panamá Metro

Panamá Oeste

  • Maikel Nieto SS
  • Mildner Nieto 2B
  • Luis Aranda C
  • Luis Atencio 1B
  • Juan Caballero CF
  • Michael Worthington DH
  • Edward Delgado RF
  • Daniel Long LF
  • Osvaldo Cuevas 3B
  • Joshua Martínez P

Panamá Metro

  • Luis Rivera CF
  • Caleb Rivera 1B
  • Anderson Cousins BD
  • Pablo Arosemena C
  • Carlos Sánchez LF
  • Christian Andrión 2B
  • Edgardo Recuero RF
  • David Murillo 3B
  • Andrés Valderrama SS
  • Cristian Navarro P
