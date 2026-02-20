Line Up de Panamá Oeste y Panamá Metro para el quinto juego semifinal del Béisbol Juvenil 2026

Lugo de los carnavales, se reanuda la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, Panamá Metro recibirá en el estadio Rod Carew a la novena de Panamá Oeste que tiene ventaja 3-1.
Alineación de Panamá Oeste ante Panamá Metro
Panamá Oeste
- Maikel Nieto SS
- Mildner Nieto 2B
- Luis Aranda C
- Luis Atencio 1B
- Juan Caballero CF
- Michael Worthington DH
- Edward Delgado RF
- Daniel Long LF
- Osvaldo Cuevas 3B
- Joshua Martínez P
Panamá Metro
- Luis Rivera CF
- Caleb Rivera 1B
- Anderson Cousins BD
- Pablo Arosemena C
- Carlos Sánchez LF
- Christian Andrión 2B
- Edgardo Recuero RF
- David Murillo 3B
- Andrés Valderrama SS
- Cristian Navarro P