Béisbol 21 de abril de 2026 - 22:49

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí, el cara a cara en la Final

Bocas del Toro y Chiriquí se medirán en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí, el cara a cara en la Final

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Bocas del Toro y Chiriquí se citarán en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, después de unas emocionantes semifinales.

Chiriquí ya esperaba rival, desde que eliminó a los "Vaqueros" de Panamá Oeste en el quinto partido de la Serie semifinal del Béisbol Mayor 2026.

por su parte, la tropa bocatoreña llegará a la serie final luego de siete emocionantes juegos antes Colón, en una extendida serie final, en donde el zurdo Didier Vargas fue el as en la lomita, para asegurar el boleto a la final.

Un cara a cara candela en el Béisbol Mayor 2026

Los "tortugueros", que tienen un cuerpo de lanzadores brillantes buscarán sacar provecho en casa, en donde arrancaran la serie este jueves, pero enfrente tendrán la siempre explosiva ofensiva chiricana, con experiencia y juventud en sus filas, entre ellos Carlos Xavier Quiroz, Jonathan Saavedra y Jeffer Patiño, quinees hagan conseguido especiales marcas en su carrera en el actual torneo de pelota nacional.

Toda la serie final la podrás sintonizar a través de la señal de RPC, arrancando el día jueves, según había informado anteriormente la Fedebeis.

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